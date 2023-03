Folgiero a Monfalcone incontra sindaco Cisint

Fincantieri e Comune di Monfalcone vanno nella direzione di più forti relazioni fra lo stabilimento navalmeccanico e il territorio.

E’ quanto emerso oggi, a Monfalcone, in un incontro fra il sindaco della città, Anna Maria Cisint, e l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero.

Fra i temi analizzati – riferisce il Comune di Monfalcone – quelli relativi agli interventi, agli investimenti e agli impegni del colosso navalmeccanico nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa.

Particolare attenzione è stata riservata agli interventi tesi a migliorare le ricadute delle attività produttive nell’ambito cittadino, a cominciare dal tema della logistica per quanto riguarda l’accessibilità per le maestranze e le merci e a quelli relativi alla catena delle forniture.

“Con la nuova governance di Fincantieri - ha rilevato il sindaco Cisint - si è avviata una sinergia inimmaginabile fino a qualche tempo fa nell’ambito di un percorso sul futuro della città, di cui Fincantieri è parte integrante, una sorta di città nella città, con tutti i riflessi che ne derivano sociali, economici e urbanistici. Per questo – ha aggiunto - le scelte che stiamo portando avanti in forma concertata possono rappresentare un modello esportabile a livello mondiale. Un segnale forte è già stato dato con la scelta di procedere alla ricerca e assunzioni diretta delle nuove professionalità, puntando sulle risorse già presenti sul territorio e all’attenzione che si sta dando alla qualità del lavoro nelle aziende dell’indotto, perché la credibilità di una grande realtà come Fincantieri sta anche nel dimostrare di avere rapporti positivi e trasparenti con chi contribuisce a realizzare il prodotto finale”.



Cisint ha evidenziato l’esigenza di trovare soluzioni condivise per il trasporto delle maestranze valutando la possibilità di realizzare un hub per le partenze e gli arrivi del trasporto pubblico locale dedicato esclusivamente al personale del cantiere. Si vuole così conseguire il duplice obiettivo di una ricaduta positiva per quanto concerne il traffico e i parcheggi a Panzano e nello stesso tempo scongiurare gli episodi di violenza che si sono verificati in passato nei bus utilizzati in maniera anche dalla cittadinanza.Per migliorare ulteriormente la logistica delle merci, invece, si è focalizzata l’attenzione sull’importante progetto che Fincantieri sta realizzando all’interno del cantiere, che prevede un nuovo parcheggio, ed è stata anche valutata la possibilità di coinvolgere la Camera di Commercio della Venezia Giulia nella costruzione di una nuova bretella per collegare direttamente il cantiere all’autostrada, per sgravare ulteriormente la città dal traffico di mezzi pesanti, anche nell’ottica di ridurre l’inquinamento.L’incontro ha consentito anche di approfondire gli aspetti della collaborazione fra Fincantieri e Comune in campo culturale e ambientale nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa. Cisint ha espresso soddisfazione per l’attenzione dimostrata in questi anni dalla società nei confronti della città e per la volontà di voler proseguire e rafforzare queste relazioni per offrire opportunità di valore per Monfalcone.Cisint ha infine accolto favorevolmente la collaborazione dell’azienda nell’ambito delle politiche che il Comune sta sviluppando per agevolare la transizione energetica, con l’installazione, da parte di Fincantieri, di pannelli fotovoltaici su alcuni edifici pubblici che, attraverso questa collaborazione tra pubblico e privato, consentirebbe di accelerare i tempi di un processo utile all’intera comunità.