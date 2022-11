Fondazione Friuli a sostegno delle persone in difficoltà

Mercoledì 30 novembre, alle 9.30, nella sala di rappresentanza della Prefettura di Udine, sarà presentato il protocollo d'intesa tra Fondazione Friuli e le Caritas dell'Arcidiocesi di Udine e della Diocesi di Concordia Pordenone a sostegno delle persone che si trovano in situazione di fragilità e vulnerabilità.

Grazie all'intesa, la Fondazione Friuli, con Intesa Sanpaolo, metterà a disposizione 300mila euro, per contributi a favore delle famiglie che, a causa dei rincari, non riescono a far fronte alle esigenze primarie.

Alla presentazione, oltre al Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ci saranno il Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, e i direttori delle due Caritas, don Luigi Gloazzo e Andrea Barachino.