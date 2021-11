Fondazione Intesa Sanpaolo premia un progetto friulano

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha assegnato questo pomeriggio, cinque borse di studio destinate a dottorati in discipline umanistiche, per un ammontare complessivo di 375.000 euro. I progetti candidati in questa quarta edizione sono stati 56 provenienti da 29 università italiane. Premiate le università di Catania, Chieti-Pescara, Macerata, Udine e Verona.

Per l’Ateneo friulano il premio va ad Alessia Venditti per l’Atlante artistico-botanico della flora e del paesaggio nel Nord Italia. Il progetto prevede la realizzazione di un atlante iconografico dedicato alla flora e al paesaggio del Nord Italia in relazione alle opere d’arte conservate in musei, monumenti, collezioni, residenze.

La pittura di paesaggio e la rappresentazione pittorica di specie botaniche possiedono una grande potenzialità nella comprensione storica di un territorio. Se studiate in una prospettiva interdisciplinare, al confine tra storia dell’arte, geografia, antropologia e botanica, le opere d'arte consentono di determinare gli assetti paesaggistici, i diversi sistemi di coltivazione, i segni di antropizzazione, la presenza di specie autoctone o alloctone. Una puntuale descrizione geografica e botanica è in grado di offrire una inedita comprensione del manufatto artistico. Leggere un quadro per le specie botaniche che vi sono presenti, è leggere un paesaggio attraverso la rappresentazione pittorica.

In tredici anni di attività della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, sono stati deliberati oltre 8 milioni di euro per il diritto allo studio universitario e per l’alta formazione. Quasi 3000 gli studenti in situazioni di difficoltà ne hanno beneficiato. Cento le iniziative bandite in più di 40 atenei statali italiani. Confermato lo stesso stanziamento per il prossimo anno accademico, il sesto. Le borse di studio prevedono percorsi di ricerca della durata di tre anni finalizzati a valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale italiano, con particolare attenzione ai temi di grande attualità come l’inclusione, la comunicazione e i linguaggi.

Il Presidente della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, Claudio Angelo Graziano, ha dichiarato: “Siamo convinti che investire nell’alta formazione di giovani meritevoli di aiuto significhi investire sul futuro del nostro Paese, per dare un segnale di fiducia e contribuire alla ripartenza dopo mesi difficili. In particolare, con il sostegno ai dottorati di ricerca in discipline umanistiche, la Fondazione vuole focalizzare l’attenzione nei confronti della ricchezza della nostra cultura che, oltre ad essere una grande eredità, può costituire anche un’importante opportunità di crescita e sviluppo professionale futuro per i giovani”.

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, nata nel 2008, è uno dei pilastri del sistema integrato di Welfare del Gruppo Intesa Sanpaolo ed opera con finalità di contrasto al disagio economico e sociale in assistenza ai dipendenti in stato di difficoltà, con borse di studio universitarie e di dottorato per giovani meritevoli e con attività di sostegno ad enti e progetti dedicati alla solidarietà verso le persone bisognose.

Nel corso del 2021 ha deliberato interventi relativi all’attività istituzionale per quasi 2,4 milioni di euro, di cui quasi 300 mila euro destinati a dipendenti, pensionati e loro familiari in situazione di svantaggio; quasi 1,1 milioni di euro per borse di studio universitarie e dottorato e oltre 1 milione di euro per progetti di solidarietà ed iniziative a favore dei più bisognosi, come mense e dormitori per gli indigenti.