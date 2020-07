Fondi per innovazione di processo e organizzazione

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa promuove un nuovo newsmeeting in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive e Autorità di gestione POR FESR del Friuli Venezia Giulia, per informare sugli incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell’organizzazione.

Il bando regionale con un budget di oltre 8,9 milioni di euro è molto atteso dalle imprese ed è dedicato in particolare ai settori dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche sistema casa e metalmeccanica, delle tecnologie marittime e dello smart health e si invitano a partecipare tutti gli interessati per conoscere e avere informazioni operative sugli incentivi regionali cofinanziati con fondi FESR.

L'incontro è gratuito e si terrà online sulla piattaforma Zoom lunedì 13 luglio dalle 17.30 alle 18.30. La partecipazione all’evento è aperta, ma è necessario registrarsi sulla piattaforma Eventbrite.

Parteciperanno alla presentazione la Direttrice generale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa Lydia Alessio - Vernì e Lino Vasinis, Direttore del Servizio gestione Fondi comunitari - Autorità di gestione POR FESR per i saluti e un'introduzione sui fondi, mentre il bando in questione sarà illustrato da Massimo Lunardis, titolare posizione organizzativa attuazione dei programmi comunitari e delle relative attività di gestione, controllo e spesa - Servizio industria e artigianato - Direzione centrale attività produttive.