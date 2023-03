Fondi Ue, definiti criteri per 100 milioni alle imprese

Il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Fesr 2021-27 ha approvato oggi, 13 marzo, il secondo pacchetto di criteri di selezione degli investimenti che consentiranno di mettere in campo 27 linee di investimento a favore di imprese, territorio, enti locali e cittadini. Per quanto riguarda le imprese – riferisce la Giunta Regionale FVG - si tratta di un pacchetto di risorse da quasi 100 milioni di euro solo nel primo quadrimestre dell'anno: 55 milioni per il bando per le energie rinnovabili; due nuovi strumenti finanziari, ovvero il Fondo di rotazione a sostegno dell'agroindustria del valore di circa 11 milioni di euro e un Fondo di garanzia da 12 milioni; interventi a sostegno degli investimenti innovativi e tecnologici per le piccole e medie imprese per 19,3 milioni di euro nel primo quadrimestre, a cui si aggiungeranno 9 milioni nel terzo quadrimestre del 2023.

A favore del sistema territoriale sono inoltre previsti, nel primo quadrimestre dell'anno, l'avvio del procedimento per la riqualificazione energetica e strutturale della Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro del valore di 10 milioni di euro, investimenti per quasi 11,5 milioni di euro per la digitalizzazione del sistema sanitario regionale, degli enti locali e dello Sportello unico dei servizi e ulteriori 4,25 milioni per musei, collezioni e biblioteche nel secondo quadrimestre. Nel corso della riunione è stata evidenziata la prevista attivazione nel 2023 di linee di finanziamento anche a favore di progetti per la mobilità lenta e le piste ciclabili (18 milioni di euro), di start up, dell'imprenditorialità e dello sviluppo di competenze e dell'attuazione di strategie per le aree urbane e interne. Per le aziende nell'ultima parte dell'anno sono inoltre programmate procedure per sostenere l'innovazione di processo e l'organizzazione (14,5 milioni) e favorire la competitività green e digitale delle imprese del settore turistico e del terziario (7,5 milioni).