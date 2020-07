Fondo di indennizzo, si accorciano i tempi per i rimborsi

Buone notizie per i risparmiatori traditi dalle banche che hanno presentato domanda per il Fondo di indennizzo. “E’ passato l'emendamento presentato dal Movimento5Stelle al decreto rilancio che punta alla semplificazione dei controlli richieste di rimborso”, conferma Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi.

“I tempi per il pagamento, dunque, si accorciano e questa è una gran bella notizia, merito del grande lavoro fatto dalla nostra associazione, assieme a tutte quelle che da sempre sono impegnate sul fronte delle banche venete. Grazie anche al sottosegretario al Ministero dell'economia Alessio Villarosa e ai funzionari della Consap impegnati sul tema”.

“Continueremo a chiedere a gran voce anche l'apertura di una breve finestra temporale per chi a oggi, non per sua colpa, è rimasto fuori dalla possibilità di presentare le domande al Fondo, alla sola condizione, però, che questo non porti a un allungamento anche di un solo giorno, dei tempi per iniziare a pagare gli indennizzi”, conclude la presidente di Consumatori Attivi.