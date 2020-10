Forbes premia tre manager Fvg

Anche quest’anno Forbes Italia ha selezionato cento manager e imprenditori italiani che stanno guidando le loro imprese con la lungimiranza dei grandi leader, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Nella classifica, spiccano anche tre importanti nomi dell'economia made in Fvg.

Sono il presidente dell'Autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino, il Ceo di Fantoni, Paolo Fantoni, e il ceo di Domori, Andrea Macchione.

D'Agostino quest'anno è stato a lungo al centro delle cronache, dopo la sentenza dell'Anac che aveva revocato la sua nomina. Contro la decisione si erano mobilitati tutti i lavoratori portuali, ma anche istituzioni e cittadini, dimostrando apprezzamento per il lavoro a favore dello sviluppo dello scalo giuliano.

Fantoni è da poco stato nominato nuovo presidente di Assopannelli, l’associazione di FederlegnoArredo che rappresenta le aziende italiane produttrici di pannelli e semilavorati in legno. Nelle ultime settimane, l'azienda di Osoppo è stata anche protagonista al Compasso d’Oro, il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dall’Associazione per il design industriale (Adi). Fantoni ha ricevuto una Menzione d’Onore con il progetto Woods sviluppato con lo studio Metrica di Milano. Si tratta di una collezione completa di tavoli destinata al mercato contract, dotata di un forte grado di comfort e qualità estetica, che nasce dalla riflessione sui nuovi modi di lavorare e sui mutamenti dei luoghi ad esso deputati.

Macchione, Amministratore Delegato di Domori, azienda del Gruppo illy, nel 2019 è stato nominato Presidente di Prestat, il brand di cioccolato fornitore della Casa Reale inglese entrato a far parte del gruppo triestino a marzo dello scorso anno, con l'obiettivo di accelerare ulteriormente il processo di integrazione tra le due realtà, garantendo continuità di gestione e massima condivisione dell’operatività, in particolare sui mercati esteri.