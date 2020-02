Formaldeide, l'Ue censura i parametri tedeschi

Si amplia e si rafforza il fronte di contrasto alla decisione unilaterale della Germania di introdurre propri parametri sull’emissioni di formaldeide di prodotti importati. La questione è infatti finita sul tavolo del confronto, svoltosi ieri a Bruxelles, tra il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton e il ministro italiano allo sviluppo economico Stefano Patuanelli. A puntare il faro sulla questione era stato nel luglio scorso Paolo Fantoni, presidente dell’European Panel Federation (EPF), l’organizzazione europea di rappresentanza dei produttori di pannelli.

“Sette su 28 Paesi prevedono un limite cogente alle emissioni di formaldeide – ricorda Fantoni – tra questi, la Germania ha pensato di introdurre unilateralmente regole più restrittive e metodi di test diversi, che però vanno a limitare la libera concorrenza all’interno del mercato unico. Tutto questo non solo genera problemi per i produttori europei e lascia aperte le porte all’importazione di prodotti extraeuropei che non rispettano alcun parametro, ma genera anche confusione nel consumatore finale”.

Il 6 novembre, poi, l’europarlamentare Elena Lizzi aveva presentato un’interrogazione dal titolo “Armonizzazione europea dei requisiti relativi ai composti organici volatili, Cov, per l'industria del legname”, a cui avevo risposto lo stesso Commissario europeo Thierry Breton confermando il caso di concorrenza sleale nel mercato unico che penalizza l’Italia e nello specifico il settore del Legno e degli Arredi.

Da ultimo, lo scorso 11 febbraio, ben 34 europarlamentari di diversi Paesi e di diversi schieramenti politici hanno sottoscritto una lettera indirizzata a Breton - prima firmataria l’italiana Patrizia Toia – sollecitando un intervento contro la frammentazione del mercato unico in un settore cruciale come l’industria del mobile che rappresenta per l’Italia una delle voci più importanti dell’export.

