Formazione professionale: il 96,9% dei qualificati trova lavoro o prosegue gli studi

L’indagine riguarda gli allievi che hanno concluso gli studi a giugno 2021: su 1.343 qualificati, l’85,2% ha avuto un’esperienza lavorativa o di tirocinio mentre l’11,7% ha continuato a studiare. La rilevazione a 1 anno e mezzo dall’attestato.

Il 96,9% degli allievi che nel 2021 hanno concluso un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) in Friuli Venezia Giulia ha avuto un’esperienza di lavoro o ha proseguito gli studi superiori. In particolare, su un totale di 1.343 allievi monitorati a distanza di 1 anno e mezzo dalla qualifica, l’85,2% ha lavorato o ha svolto un tirocinio formativo mentre l’11,7% ha deciso di continuare a studiare. Solo 41 (3,1%) risultano inattivi.

È quanto emerge dall’undicesimo “Rapporto sugli esiti occupazionali dei percorsi di Istruzione e formazione professionale” pubblicato dalla Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione FVG. L’indagine, coordinata dall’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e dal Servizio formazione, prende in esame la situazione degli allievi nel periodo compreso tra il conseguimento della qualifica (giugno 2021) e il 31 dicembre 2022, analizzando il loro status occupazionale in relazione al profilo professionale, a età, genere e provenienza e alla coerenza tra qualifica ottenuta e mansioni lavorative. Il campione è rappresentato da giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni che hanno frequentato uno dei corsi di formazione professionale finanziati dall’amministrazione regionale nei settori agroalimentare, cultura e tecnologie informatiche, meccanica impianti e costruzioni, servizi alla persona, servizi commerciali, turismo e sport. Si tratta di corsi triennali o quadriennali, erogati da Enti di formazione accreditati, che consentono di assolvere l’obbligo di istruzione dopo la terza media ottenendo una qualifica o un diploma professionale. Al termine è possibile inserirsi subito nel mondo del lavoro o rientrare nel sistema scolastico frequentando gli ultimi anni di un istituto secondario di II grado.



Con riferimento ai qualificati che hanno trovato impiego, le aree professionali di maggior rilevanza occupazionale risultano la meccanica, impianti e costruzioni (23,7%) e i servizi alla persona (21,1%). Seguono l’agroalimentare (20,7%) e il turismo e sport (18,1%). Tra le qualifiche professionali che hanno ottenuto i migliori esiti occupazionali, per valori assoluti e percentuali, ci sono quella di cuoco (23,7%) e di panettiere, pasticcere, gelatiere (13.8%). Le tipologie di contratto sottoscritte dai giovani sono in prevalenza a tempo determinato (41,8%) e di apprendistato (23,4%).L’elevato valore degli esiti occupazionali post qualifica rilevato dal Rapporto rappresenta per l’amministrazione regionale un risultato assolutamente significativo che, se abbinato all’indice della coerenza tra profilo di qualifica e mansioni attribuite nell’esperienza lavorativa, complessivamente pari al 67,9%, ribadisce ulteriormente l’efficacia della formazione impartita dagli enti accreditati dalla Regione. La percentuale di coloro che ha deciso di proseguire gli studi superiori, pari all’11,7%, rappresenta un ulteriore elemento di rilievo. Il dato mette in evidenza, infatti, la vocazione non unicamente professionale e lavorativa dei percorsi formativi IeFP ma anche la loro efficacia rispetto alla preparazione impartita che consente il rientro nel canale dell’istruzione scolastica tradizionale.Il Rapporto completo è disponibile sul sito www.regione.fvg.it nell’area tematica lavoro/dati e analisi sul mercato del lavoro/analisi dei fabbisogni formativi.