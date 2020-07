Forni professionali con il credito d’imposta

Tecnoinox mette a disposizione degli operatori della ristorazione una nuova, importante opportunità per sostituire o potenziare i forni professionali di ristoranti, mense, centri cottura, bar, laboratori di gastronomia, panetteria e pasticceria recuperando il 40% dell’investimento.

L’azienda di Porcia, specializzata nella progettazione, sviluppo e fabbricazione di cucine modulari, forni professionali e salamandre, rende noto che l’acquisto dei suoi forni digitali con touchscreen TAP, sia nelle versioni gastronomia sia pasticceria, rientra negli investimenti in macchinari innovativi e connessi che danno accesso al credito d’imposta del 40% previsto dal Piano Nazionale Industria 4.0.

Dotarsi dei molteplici vantaggi in termini di prestazioni, funzionalità esclusive e semplicità di gestione anche da remoto dei forni professionali TAP Tecnoinox permetterà agli operatori di migliorare la propria competitività e ottenere un risparmio del 40% sul prezzo di acquisto sotto forma di credito d’imposta, da far valere in compensazione, ripartito in cinque quote annuali a decorrere dall’anno successivo a quello di installazione.

A maggior garanzia dei clienti, Tecnoinox ha provveduto a far attestare dal Polo Tecnologico di Pordenone, ente terzo riconosciuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la piena rispondenza dei forni della gamma TAP ai requisiti previsti dal Piano Industria 4.0.

Tecnoinox, inoltre, si fa parte attiva nel guidare e assistere i clienti nella procedura da espletare per essere ammessi al credito d’imposta, mettendo a disposizione del cliente una check-list che agevola la compilazione dell’autocertificazione. Alle agevolazioni fiscali previste dal Piano Industria 4.0, infatti, possono accedere gli acquirenti in possesso di regolare fattura di acquisto emessa entro il 31 dicembre 2020, che abbiano effettivamente connesso il forno alla propria rete.

Il credito d’imposta potrà essere riconosciuto anche a fronte di ordini di acquisto con consegna entro il 30 giugno 2021, purchè al 31 dicembre prossimo risulti saldato un acconto pari ad almeno il 20% del prezzo totale.