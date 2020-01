Fotovoltaico fase 2: bonus per gli accumulatori

Favorire la diffusione dell’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici in immobili residenziali. È quanto previsto dall’amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia che concede contributi straordinari a fondo perduto per promuovere l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica.



L’obiettivo è quello di incentivare i cittadini a produrre energia elettrica in autonomia gestendo ciascuno il proprio fabbisogno grazie ai sistemi di accumulo. In questo modo si riduce l’uso di fonti tradizionali a favore dell’energia pulita, con un forte risparmio nei costi in bolletta e conseguente riduzione dell’impatto ambientale sul nostro pianeta.

Nello specifico, il bando agevola l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Si tratta di un dispositivo che immagazzina energia elettrica e la rende disponibile in un secondo momento, in maniera assolutamente integrata con l’impianto fotovoltaico: quando c’è un surplus di produzione, diventa possibile scegliere se cedere tale energia in rete oppure immagazzinarla per usufruirne quando ce n’è più bisogno, come di notte.



Il bando si rivolge a persone fisiche, titolari o futuri titolari di un impianto fotovoltaico installato nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.



Può partecipare al bando esclusivamente il proprietario dell’immobile, titolare dell’impianto fotovoltaico che sosterrà la spesa per l’acquisto e l’installazione del sistema di accumulo e sarà intestatario delle relative fatture e quietanze di pagamento. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda. Per ogni sistema di accumulo e con riferimento ad ogni punto di connessione può essere presentata una sola domanda. Sono ammesse a finanziamento le spese già sostenute per interventi realizzati successivamente alla presentazione della domanda di contributo, mentre non sono ammesse spese diverse da quelle per l’acquisto e l’installazione dell’accumulatore, che comunque non deve essere al piombo, gel di piombo e acido. I cittadini friulani potranno avere accesso a un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 3.000 euro per ogni intervento.

La bella notizia è che i bonus sono cumulabili con altri contributi e incentivi pubblici, consentendo quindi un ulteriore risparmio ai cittadini la cui domanda andrà a buon fine.