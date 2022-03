Frag apre il suo primo showroom a Milano

Apre a Milano, nel cuore della città, il primo showroom dell’azienda friulana Frag. Uno spazio di oltre 300 metri quadri, progettato dal designer milanese Matteo Meraldi dello studio lualdimeraldi, dove viene messo in scena il lifestyle aziendale in un susseguirsi di spazi espositivi ininterrotti e fluidi.

Il nuovo spazio espositivo è ospitato all’interno del concept store di Mo.1950, negozio specializzato in servizi per il contract e soluzioni personalizzate di design, e convive con un altro marchio d’eccellenza della manifattura italiana, la Olivieri, azienda riminese specializzata in sistemi d’arredo. Accanto a questi due importanti brand è presente anche Carpet Edition come partner tecnico.

“Il nuovo spazio Mo.1950 di via Carducci aggiunge un altro tassello al nostro percorso di crescita: offrire ad architetti e progettisti servizi su misura, soluzioni d’arredo personalizzabili e di altissima qualità”, afferma Corrado Molteni, General Manager di Mo.1950.

Inserito al piano terra di un palazzo storico nel cuore di Sant’Ambrogio, lo store si affaccia su via Carducci e sulla piazza adiacente con otto vetrine, mettendo in dialogo gli spazi interni del negozio e il contesto urbano che lo accoglie. Un dialogo che consente alla luce naturale di penetrare lo spazio e di illuminare gli ambienti espositivi creando suggestivi giochi di luci ed ombre. Una sequenza di dieci ambienti completi Frag dove convivranno armoniosamente le icone del brand insieme alle novità 2022 che saranno presentate in occasione del prossimo Salone del Mobile di giugno.

L’approccio progettuale che ha guidato l’architetto nella progettazione dello store è stato quello di mantenere le caratteristiche architettoniche dell’edificio storico e di prestigio in cui è ospitato, dai tagli delle stanze agli elementi caratterizzanti. Il risultato è uno spazio funzionale e immersivo, che svela l’identità del brand, in un continuum visuale e dinamico.

Le stanze, allestite con i prodotti più iconici della collezione, mettono in mostra la maestria nella lavorazione di cuoio e pelle tipica della produzione Frag. Arredi per lo spazio living, dining, per l’home office e la zona notte, disegnati da alcuni dei designer più affermati della scena internazionale e italiana tra cui Ferruccio Laviani, Dainelli Studio, Christophe Pillet, Mist-o, Gordon Guillaumier, Nigel Colates, Calvi e Brambilla.

“L’apertura del nuovo store a Milano rappresenta per Frag un vero punto di svolta, in primis per la possibilità di essere presenti nella città del design per eccellenza, ma anche per il prestigio degli spazi espositivi che ci ospitano e soprattutto per l’importanza del partner con cui abbiamo iniziato questa nuova avventura. La filosofia che guida la produzione Frag incontra perfettamente quella di Mo.1950, entrambi aziende da sempre molto attente alla qualità e specializzate nella realizzazione di progetti Tailor Made”, afferma Franco di Fonzo, presidente di Frag.

Il nuovo flaghsip store rappresenta un passo importante per l’azienda, la creazione di un luogo di incontro in cui professionisti, clienti e appassionati potranno toccare con mano il meglio della collezione Frag. La scelta dei prodotti in esposizione, i materiali scelti e lo studio attento delle ambientazioni offrono al visitatore la possibilità di vivere un’esperienza basata sul concetto di casa.