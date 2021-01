Franco Bulian nuovo direttore del Catas

Franco Bulian – classe 1960, udinese, sposato con due figli – è il nuovo direttore di Catas, il più importante laboratorio europeo di prove per la filiera legno arredo che ogni anno realizza oltre 50mila test nelle sedi di San Giovanni al Natisone e Lissone (Monza Brianza).

Bulian è entrato del reparto di analisi chimiche di Catas nel 1987, arrivando ad assumerne la vice direzione, oltre al ruolo di direttore marketing. Professore a contratto nel corso “Materials and Technologies of the Furniture Industry” dell’Università di Trieste e autore di numerosi libri e pubblicazioni tecniche, la sua lunga militanza in Catas lo ha portato a conoscerne in prima persona ogni attività, oltre a partecipare attivamente alla sua crescita.

“Sono orgoglioso di completare il mio percorso in Catas con questa nuova e prestigiosa sfida”, ha commentato. “Ringrazio il consiglio di amministrazione e la presidente Lucia Cristina Piu per la fiducia e sono certo che assieme a tutti i validissimi collaboratori di Catas, al loro entusiasmo, alla loro passione e alle loro capacità potremo raggiungere nuovi e ambiziosi obbiettivi con la rinnovata finalità di contribuire a migliorare la sicurezza e le prestazioni dei prodotti di questo importante settore industriale”.

Bulian prende dunque il posto di Andrea Giavon, che lascia l’istituto per godersi una nuova stagione della sua vita. Giavon ha ricevuto i ringraziamenti del consiglio di amministrazione e di tutti i dipendenti e collaboratori dell’istituto per l’enorme contributo dato alla crescita di Catas, dove era entrato giovanissimo, nel 1984. Per salutare Giavon i dipendenti e i collaboratori di Catas hanno raccolto una somma che, come desiderio dello stesso “past-director”, è stata devoluta all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per l’emergenza “Covid-19”.