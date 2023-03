Frena l'inflazione, a Udine +0,3% a febbraio, + 8,8% in un anno

Frena l'inflazione a Udine a febbraio. Lo si rileva dai dati diffusi dall'l'Ufficio statistica del Comune secondo i quali l'indice generale dei prezzi al consumo è salito dello 0,3% e, rispetto a febbraio 2022, dell'8,8%. Lo rende noto .

Ancora più marcata la frenata a a Trieste, con una crescita dei prezzi dello 0,2% in un mese e - rende noto l'Ufficio statistica del Comune del capoluogo giuliano - dell'8,1%.

A Udine il rallentamento della corsa dei prezzi è stato determinato in larga parte dal calo delle voci abitazione, acqua, elettricità e

combustibili (-5,3%); in crescita invece le voci Comunicazioni (+2%), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,7%), Bevande alcoliche e tabacchi (+1,2%) e Trasporti (+1,2%). Stabili invece i prezzi legati all'Istruzione. Nonostante la frenata, nell'arco di un anno, a Udine, le voci Abitazione, acqua, elettricità e combustibili hanno registrato un aumento del +20,7%; seguono i Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+13,1%), Mobili, articoli e servizi per la casa (8,9%), Servizi ricettivi e di ristorazione (+8,8%). Rincarano anche i Trasporti (6,1%) e Abbigliamento e calzature (5,8%). Nessuna voce registra un calo.

Andamento analogo a Trieste. In un mese sono aumentate in particolare le voci Comunicazioni (+2%), Trasporti (+1,7%), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,6%), Bevande alcoliche e tabacchi (+1,4%). In calo le voci Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili (-5%) e Servizi ricettivi e di ristorazione (-0,3%). Nell'arco dell'anno, l'indice dei prezzi delle bollette è aumentato del 19,6%. In un anno sono saliti anche, tra gli altri, i prezzi di Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+11,9%), Mobili, articoli e servizi per la casa (+9,5%), Servizi ricettivi e di ristorazione (+7,3%) e Trasporti (+6,9%). In calo solo la voce Istruzione (-0,1%).