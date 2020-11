Friulchem al China International Import Expo

Friulchem, uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, sarà presente alla terza edizione del China International Import Expo, in programma presso il National Exhibition and Convention Centre di Shanghai dal 5 al 10 novembre.

Istituita dal Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese e dal Governo della Municipalità di Shanghai, con il supporto di istituzioni cinesi e di organizzazioni internazionali, CIIE si presenta come la prima fiera in Cina dedicata all’importazione di prodotti e servizi promossi da espositori stranieri. Le autorità cinesi hanno investito nell'organizzazione dell’edizione 2020 per dare un forte segnale di ripresa delle attività e dei consumi in Cina e per provare ad uscire dalla grave emergenza sanitaria globale. La manifestazione, pertanto, rappresenta una vetrina di prestigio per presentarsi al mondo cinese e interagire con partner commerciali locali e con rilevanti organizzazioni governative locali. Alla cerimonia di apertura parteciperà il presidente cinese Xi Jinping.

L'azienda di Vivaro sarà tra le 11 realtà italiane inserite nella collettiva promossa dall’ICE (Istituto Commercio Estero) e dedicata alla promozione del Made in Italy. Tra le altre cose, la Società presenterà Suppleo, la linea di mangimi complementari di alta qualità per cani e gatti, basata sulla tecnologia italiana Fc-Cubes brevettata da Friulchem.