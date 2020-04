Friulchem alla conquista del Sud America

La Friulchem di Vivaro ha rafforzato il rapporto di collaborazione con una delle più grandi multinazionali del settore veterinario per la commercializzazione in Brasile, Cile e Colombia di un mangime complementare reidratante, ad alto contenuto di elettroliti.

L’accordo prevede in particolare che la multinazionale si occupi dell’immissione in commercio e della distribuzione dello stesso prodotto in Brasile già nel corso del primo semestre 2020 e in Cile e Colombia nel corso del 2020, oltre che nei Paesi Europei.

Il prodotto che sarà commercializzato in Sud America è realizzato in esclusiva da Friulchem in Italia e rientra nella categoria degli stabilizzanti del bilancio idrico ed elettrolitico per animali da reddito come vitelli e suinetti.