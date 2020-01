Friulchem alla conquista della Cina

La Friulchem, uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale nei semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici e integratori alimentari, comunica di aver ottenuto dal Ministero dell’Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese la registrazione di un integratore veterinario formulato e prodotto nello stabilimento di Vivaro. Fc-Rehydratant è un probiotico in polvere effervescente di facile dissoluzione in acqua, che viene utilizzato per la reidratazione di animali da reddito.

“Siamo orgogliosi di poter comunicare questo nuovo e importante riconoscimento”, sottolinea il Ceo Disma Giovanni Mazzola. “Ottenere questo tipo di registrazione in Cina è sicuramente un segno del carattere innovativo e dell’eccellenza che identifica i nostri prodotti. Il prossimo obiettivo è quello di ricercare potenziali distributori locali, anche di multinazionali, per aumentare ulteriormente il business in oriente”.