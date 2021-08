Friulchem alla Mid & Small Virtual Summer Conference

Friulchem comunica che mercoledì 4 agosto incontrerà investitori istituzionali italiani e internazionali durante la Mid & Small Virtual Summer Conference organizzata da Virgilio Lab.

L’evento si svolgerà in modalità virtuale con incontri one to one e/o group meeting tra le aziende quotate e investitori, permettendo alle società di confrontarsi e presentare la propria offerta e i piani di crescita e sviluppo.

Agli incontri sarà collegato in video conferenza, l’Amministratore Delegato di Friulchem, Disma Giovanni Mazzola, e il Cfo, Carlo Marelli, che presenteranno agli investitori il business e la strategia dell’azienda e le operazioni concluse nei primi mesi del 2021.