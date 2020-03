Friulchem, cresce il comparto Veterinaria

Il Consiglio di Amministrazione di Friulchem, Pmi innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, riunitosi in data odierna in audio conferenza sotto la presidenza di Alessandro Mazzola, ha approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre

2019.

“Chiudiamo il 2019, primo bilancio dopo la quotazione, con ricavi totali in linea ma con un evidente crescita della BU Veterinaria che, come più volte annunciato, diventerà sempre di più il pilastro della nostra strategia di sviluppo", commenta Disma Giovanni Mazzola ad di Friulchem. "L’andamento del 2019 mi rende fiducioso sul lavoro che stiamo portando avanti in termini di business e di controllo dei costi. La solida posizione finanziaria positiva, ci ha permesso di lavorare nel corso del 2019 per mettere a segno una prima importante operazione per la nostra espansione nel settore veterinario internazionale conclusa nei primi mesi del 2020 con l’acquisto del 13% di Pharmabbie in Usa. Questo ci permetterà di potenziare ulteriormente il fatturato della BU Veterinaria veicolando la tecnologia italiana FC CUBE brevettata da Friulchem. Senza dimenticare il nostro interesse verso i mercati orientali, dove abbiamo ottenuto dal Ministero dell’Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese la registrazione di un integratore veterinario formulato da Friulchem e prodotto nello stabilimento di Vivaro, utilizzato per la reidratazione di animali da reddito".

"In ultimo, nell’esprimere ancora una volta la nostra solidarietà nei confronti delle persone colpite, direttamente o indirettamente, dall’epidemia del Coronavirus, vorrei rimarcare che da tempo Friulchem, avendo diversificato le fonti di approvvigionamento, non ha problemi nel rifornimento di materiali e l’attività non sta subendo rallentamenti, che continua in modo regolare presso i laboratori di Vivaro con ulteriore attenzione alle norme igieniche e precauzioni per la salute dei dipendenti e delle loro famiglie", conclude Mazzola.