Friulchem cresce in Usa

Friulchem, Pmi innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel Drug Delivery per il settore veterinario, ha acquistato il 13% del capitale sociale di Pharmabbie Inc, società americana specializzata nello sviluppo di farmaci veterinari da distribuire nel mercato Usa attraverso la tecnologia proprietaria Fc-Cube di Friulchem, sottoscrivendo l’aumento di capitale sociale riservato emesso dalla stessa società Usa.

“L’ingresso nel capitale di Pharmabbie Inc Usa è un passo fondamentale, successivo alla quotazione, verso il nostro obiettivo: crescere nel settore veterinario a livello internazionale”, commenta Disma Giovanni Mazzola, ceo di Friulchem. “La scelta americana, già espressa attraverso la costituzione della Friuchem USA, ci permette di entrare nel mercato veterinario più grande del mondo con un’azienda già conosciuta sul mercato con processi e competenze già consolidati. Inoltre, l’utilizzo della tecnologia italiana Fc-Cube, brevettata da Friulchem, rappresenta un importante riconoscimento per gli investimenti in termini economici e per gli sforzi compiuti dalla società nello sviluppo di nuove soluzioni in linea con le richieste di tecnologie sempre più innovative da parte del mercato”.

Friulchem, coerentemente con quanto annunciato in sede di quotazione, ha sottoscritto n. 781.250 azioni pari al 13% del capitale sociale di Pharmabbie Inc, con un versamento di 1,5 milioni di dollari grazie all’utilizzo di parte dei proceeds dell’Ipo avvenuta in data 25 luglio 2019. A seguito dell’aumento di capitale sociale la compagine azionaria di Pharmabbie Inc. include come soci rilevanti: George Murphy e Serge Martinod entrambi con il 13,5%, Friulchem con il 13% nonché con il 3,8% Elanco US Inc, multinazionale farmaceutica specializzata nel mercato veterinario, oltre ad altri importanti investitori industriali e finanziari Usa.

La Governance di Pharmabbie Inc prevede un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri, uno dei quali è rappresentato da Disma Giovanni Mazzola.