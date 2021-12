Friulchem emette un prestito da 2,5 milioni

Friulchem comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, per un importo in linea capitale pari a 2,5 milioni, costituito da 25 obbligazioni del valore nominale di 100mila euro e durata pari a sei anni.

I titoli non saranno soggetti a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e saranno emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129. L’emissione è prevista entro la fine del mese di dicembre 2021.

Attraverso questo strumento la società di Vivaro avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per la crescita.