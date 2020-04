Friulchem entra in AssoAim

Friulchem, Pmi innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, comunica di essere entrata in AssoAim, l’Associazione Emittenti Aim Italia.

“Abbiamo fortemente voluto entrare in AssoAim - commenta Disma Giovanni Mazzola, Amministratore Delegato di Friulchem – una struttura che consideriamo strategica per l’evoluzione e la crescita del Mercato Aim a cui siamo approdati l’anno scorso. Abbiamo scelto con entusiasmo di sbarcare in questo mercato gestito da Borsa, dedicato alle società ad alto potenziale di crescita, perché riteniamo sia il miglior percorso possibile per le aziende che vogliono evolversi sia dal lato Governance sia dal lato business. La nostra esperienza è sicuramente positiva, la quotazione è stata un boost fondamentale per chiudere accordi strategici e operazioni straordinarie come l’acquisto del 13% di Pharmabbie in USA. Grazie ad AssoAim - continua Mazzola – pensiamo di poter dare, il nostro contributo alla diffusione e crescita del mercato AIM rivolto alle PMI Italiane, in particolare a Nord Est dove siamo dislocati con un plant altamente innovativo”.

Nata nell’ottobre 2019, AssoAim ha come obiettivo principale lo studio, la divulgazione e la trattazione di tematiche connesse alla negoziazione di strumenti finanziari sull'AIM Italia e su altri sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), ponendosi come interlocutore di riferimento in rappresentanza degli interessi delle aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi istituzionali e nei confronti delle autorità di vigilanza. L’attenzione dell’Associazione è rivolta principalmente alle tematiche di corporate governance, agli obblighi di trasparenza, ai rapporti con imprenditori, azionisti, investitori, operatori e stakeholder, e ai requisiti di accesso e permanenza sul mercato.