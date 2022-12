Friulchem in corsa per il premio Innovazione veterinaria

Friulchem comunica che Fc Cubes è stata selezionata per il premio Innovazione Veterinaria, categoria dispositivi e prodotti per l’igiene e il comfort degli animali, che comprende prodotti per migliorare la qualità della vita degli animali domestici, al di fuori dell’ambito alimentari o medicinali.

La cerimonia di premiazione avverrà in occasione del Congresso dell'Associazione francese dei Veterinari per animali da compagnia, in programma a Marsiglia dall'1 al 3 dicembre, con il sostegno dell'Industria della Salute Animale e la Federazione dei Produttori di Alimenti per Cani, Gatti, Uccelli e altri Animali da Compagnia. L'obiettivo di questi premi è promuovere le aziende che creano innovazione nel campo della salute e del benessere degli animali da compagnia e favorire queste innovazioni tra i veterinari. I premi vengono assegnati dagli stessi veterinari, utilizzatori e prescrittori di queste innovazioni.

La tecnologia FC Cubes è stata selezionata perché “dirompente per la formulazione di alimenti complementari per cani e gatti e consente la somministrazione senza sforzo di una varietà molto ampia di principi attivi con una compliance”.

Disma Giovanni Mazzola, Amministratore Delegato di Friulchem, ha commentato: “E' per noi una grande soddisfazione constatare che la tecnologia proprietaria FC Cubes sia stata nominata per questo prestigioso riconoscimento. Ogni giorno siamo impegnati a portare avanti le nostre idee e i nostri valori legati all’innovazione e alla ricerca di nuovi prodotti e soluzioni per migliorare la salute e il benessere degli animali. Continueremo a lavorare in linea con la nostra strategia di business e i nostri obiettivi di crescita e sviluppo, per divenire sempre più un punto di riferimento per il mercato veterinario”.