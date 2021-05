Friulchem, nuovo accordo quadro con Evultis

Il Consiglio di Amministrazione di Friulchem ha adottato un’ulteriore delibera quadro e ha approvato la sottoscrizione di un contratto quadro con Evultis – suo storico fornitore di materie prime –, per la fornitura di determinati principi attivi e intermedi, per un importo complessivo massimo su base annua di 5 milioni di euro (oltre Iva) e per numero massimo di ordini, nell’arco di 12 mesi, pari a cento.

In particolare, il contratto prevede che la fornitura avvenga mediante ordini, ad esclusiva discrezione di Friulchem per quanto concerne sia la tipologia di prodotto – nell’ambito dei principi attivi e intermedi oggetto di contratto – sia la relativa quantità e tempistica – nei termini massimi sopra indicati. Posto che Evultis è titolare di una partecipazione pari al 38,8% del capitale sociale di Friulchem, si tratta di un’operazione tra parti correlate di maggior rilevanza, poiché il valore economico complessivo massimo supera le soglie di rilevanza individuate.

L’azienda di Vivaro ha pertanto predisposto apposito documento informativo, che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet sezione Corporate Governance, nei termini di legge e regolamentari.