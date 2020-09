Friulchem, nuovo antibiotico nei Balcani

Friulchem ha stipulato un accordo di licenza e commercializzazione con Apta Medica Internacional, importante azienda operante nei Balcani e nell’Est Europa, per un antibiotico iniettabile a uso umano per il trattamento della cute e dei tessuti molli. I paesi in cui sarà commercializzato il farmaco sono: Slovenia, Austria, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Bulgaria, Cipro, Malta, Bosnia e Serbia.

L’accordo, della durata di 5 anni, riguarda la licenza del dossier di registrazione e permetterà alla società partner di commercializzare il prodotto sulla base del dossier sviluppato da Friulchem.

L’Amministratore Delegato della Società Disma Giovanni Mazzola ha commentato: “Anche se più concentrati sulla Business Unit Veterinaria, il settore umano rappresenta per noi un’attività storica importante. Friulchem sta portando avanti oggi con successo i progetti in corso iniziati prima della quotazione, mantenendo la proprietà dei dossier per cogliere e sfruttare le possibilità offerte dal mercato”.