Friulchem ottiene due nuove certificazioni

Friulchem comunica di aver ottenuto le certificazioni Food Safety System Certification (FSSC) 22000 per la preparazione di miscele per additivi in polvere e compresse masticabili per il benessere degli animali, e Fami-Qs, per la commercializzazione di Specialty Feed Ingredients e produzione di loro miscele.

Lo schema di certificazione FSSC 22000 è stato sviluppato per raggiungere uno standard di sicurezza agroalimentare nei processi produttivi lungo la catena di fornitura. Fami Qs è, invece, un codice finalizzato alla gestione dei processi e dei prodotti (dalla qualifica dei fornitori alla consegna presso il cliente) con modalità tali da garantire la sicurezza igienico-sanitaria e da minimizzare il rischio che prodotti non sicuri entrino nella catena alimentare.

“Due importanti certificazioni in ambito non-farma, si aggiungono a quelle già possedute da Friulchem e relative a Qualità, Ambiente e Sicurezza”, commenta Disma Giovanni Mazzola, amministratore delegato di Friulchem. “Siamo orgogliosi del ruolo della Società e dei riconoscimenti ottenuti. Le nuove certificazioni oltre a rappresentare una garanzia in più sull’affidabilità dei prodotti e delle soluzioni offerte, confermano la qualità dell’operato di Friulchem, consentendo ai nostri clienti di identificarci immediatamente come fornitori".