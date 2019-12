Friulchem ottiene il primo brevetto per Fc-Balls

La friulana Friulchem, Pmi innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, ha ottenuto il primo brevetto per la tecnologia “Fc-Balls”, valido in Francia, e prossimamente allargato ad altri Paesi Europei ed Extra Europei.

Si tratta di una tecnologia innovativa basata su "microsfere” cariche elettricamente contenenti il principio attivo, il prodotto naturale o il mangime complementare, da utilizzare attraverso uno spray direttamente sul pelo degli animali o in acqua in caso dell'acquacoltura. È proprio questa carica elettrica che consente alle "microsfere" di aderire sulla superficie dotata di carica opposta, evitandone la dispersione nell'ambiente.

“Friulchem è da sempre impegnata a trovare soluzioni innovative nell’ambito veterinario”, commenta il Ceo Disma Giovanni Mazzola. “È grazie alla costante ricerca e a continui investimenti in R&D che la società è riuscita a sviluppare una tecnologia così innovativa che aiuterà gli operatori del settore veterinario - animali di grandi e piccole dimensioni - per la somministrazione di farmaci e integratori. L’ottenimento del brevetto è un percorso piuttosto lungo. Nello specifico per le FC-Balls è stato depositato a giugno 2016 e avrà la durata di vent’anni dall’ottenimento”, conclude Mazzola.