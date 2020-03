Friulchem prosegue l'attività

Friulchem, Pmi innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, a seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020 con la nuova stretta sulle attività produttive del Paese come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunica che fornendo servizi essenziali per garantire la salute degli animali, utili come quelli degli uomini per assicurare la qualità degli alimenti, l’attività produttiva dello stabilimento di Vivaro continuerà in maniera regolare.

A oggi non ci sono problemi di fornitura delle materie prime, nonché di produzione e spedizione dei prodotti in tutto il mondo. L’azienda di Vivaro rende inoltre noto che, in linea con i propri piani di crescita, continua a portare avanti il proprio business strategico.

Friulchem ringrazia tutti i dipendenti e collaboratori che ad oggi sono operativi nello stabilimento, ricordando che per salvaguardare la loro salute e quella delle loro famiglie, sono stati presi tutti gli accorgimenti e le precauzioni igieniche necessarie.