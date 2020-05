Friulchem punta sul brand Suppleo

Friulchem comunica di aver avviato due nuove collaborazioni con Emporio Adv e Vet in Rete per supportare il branding e la commercializzazione di Suppleo, la linea di mangimi complementari 100% naturali per cani e gatti, basata sulla tecnologia italiana Fc-Cube brevettata da Friulchem.

A Emporio Adv, realtà friulana come Friulchem, sono stati affidati i progetti di branding e digital marketing di Suppleo. L’agenzia di Udine, nata nel 1998, ha una significativa esperienza come brand and business builder e non solo è un importante punto di riferimento per le aziende del Nord Est e italiane che intendono avvalersi di una consulenza strategica per far crescere identità e business aziendali, ma vanta nel proprio portfolio anche clienti internazionali. L'agenzia è specializzata in progetti digitali e di vendita online in Italia e all'estero. Grazie all'approccio consulenziale, aiuta i brand a nascere, crescere, svilupparsi, ristrutturarsi e a migliorare le proprie prestazioni di business in un mercato in costante movimento.

Vet in Rete è il primo gruppo di veterinari nati per essere vicino a chi si sposta in vacanza o per lavoro con il proprio Pet, dando la possibilità di affidare ai veterinari affiliati il proprio animale domestico in caso di necessità. L’organizzazione, che si occupa anche di campagne di prevenzione e corsi informativi, è sempre attenta a prodotti innovativi e di qualità. Per questo ha sposato appieno la filosofia di Suppleo come linea di mangimi complementari, facendoli conoscere attraverso la propria rete di strutture veterinarie e attraverso il web. Questa partnership evidenzia come l’alta qualità di Suppleo rappresenti un fattore importante e distintivo, riconosciuto anche da chi ogni giorno si impegna a trovare soluzioni valide ed efficaci per il benessere degli animali domestici.