Friulchem rinnova le certificazioni

Friulchem comunica di aver ottenuto il rinnovo delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 a conferma della conformità ed efficacia del sistema di gestione dei processi aziendali. La certificazione ISO 9001 definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione, mentre ISO 14001 è la norma più riconosciuta per i sistemi di gestione ambientale per limitare l'inquinamento e migliorare costantemente la prestazione di un’azienda.

“Friulchem si conferma ancora una volta una società impegnata a garantire sicurezza, standard qualitativi e ambientali elevati”, commenta Disma Giovanni Mazzola, amministratore delegato di Friulchem. “Gli investimenti continui sul personale, sulle infrastrutture e sulle competenze sono una parte importante della nostra realtà, e ci consentono di raggiungere i nostri obiettivi di business e di procedere con la nostra strategia di crescita e sviluppo nel mercato veterinario”.