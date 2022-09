Friulchem, rinnovata la certificazione per il mercato italiano

Friulchem ha ottenuto il rinnovo della certificazione di conformità alle Norme di Buona Fabbricazione per il mercato italiano. La certificazione, della durata di tre anni, evidenzia come la società friulana sia conforme nella produzione di farmaci veterinari alle regole e procedure richieste alle aziende per garantire e assicurare che i prodotti fabbricati risultino di qualità adeguata.

“Grazie al rinnovo della certificazione NBF, Friulchem prosegue nel suo percorso di crescita commerciale e strategico", commenta Disma Giovanni Mazzola, Amministratore Delegato di Friulchem. "Si tratta di un importante riconoscimento, ottenuto dopo controlli in linea con il programma di ispezioni nazionali, che confermano ancora una volta l’affidabilità e la qualità delle soluzioni innovative proposte da F riulchem e la validità delle performance aziendali. Un risultato importante che dimostra il nostro impegno nei confronti del mercato nell’offrire prodotti unici e nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti”.