Friulchem sbarca in Vietnam e in Svizzera

Friulchem, Pmi innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, ha ottenuto l’autorizzazione per la commercializzazione di due prodotti: in Vietnam, per un antidiabetico in forma orale, per la fase iniziale della malattia, distribuito da una primaria azienda leader nella fornitura di "farmaci generici" di importazione europea; in Svizzera, per un antibiotico per curare le infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie, commercializzato da un’importante multinazionale attiva in tutti i principali Paesi europei, con la quale Friulchem già da diversi anni commercializza lo stesso prodotto in Germania.

Gli accordi, entrambi della durata complessiva di 5 anni, riguardano la licenza d’uso dei farmaci da parte di primarie aziende leader nella distribuzione di farmaci generici e la cui proprietà rimarrà in capo a Friulchem.

“Siamo soddisfatti di poter annunciare che, ancora una volta, i dossier della divisione Human, legati alla strategia di sviluppo intrapresa prima della quotazione, continuano a contribuire positivamente alla crescita di Friulchem”, commenta il ceo dell’azienda di Vivaro, Disma Giovanni Mazzola. “Oggi la Società è concentrata maggiormente sul settore veterinario, che risulta essere un business più interessante per il nostro sviluppo futuro”.