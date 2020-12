Friulchem sbarca sul mercato degli additivi per mangimi

Friulchem, Pmi innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, comunica che a partire dalla prima metà del 2021 inizierà la commercializzazione in Italia di una linea propria di additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione degli animali cosiddetti da reddito (rientrano in questa categoria, per esempio, i suini, i bovini, gli avicoli).

La scelta dell'azienda friulana di entrare nell’area degli additivi è dettata in parte da un’esigenza del mercato che nel 2020 ha visto una domanda superiore rispetto all’offerta. Gli additivi per mangimi rappresentano un importante segmento nell’alimentazione animale e sono impiegati per soddisfare il fabbisogno di determinati nutrienti e per aumentare il rendimento degli animali in buona salute.

Secondo gli ultimi dati presentati nel report annuale 2019 di Assalzoo (Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici), in Italia la produzione di mangimi ammonta a circa 14,5 milioni di tonnellate distribuiti su tutto il territorio nazionale e destinati a varie specie. Il fatturato del 2019 della sola industria mangimistica è di oltre 6,3 miliardi di euro cui si aggiungono 1,2 miliardi di euro del settore delle premiscele e 1,4 miliardi di euro del pet food, per complessivi 8,9 miliardi di euro.

Con questa operazione Friulchem conferma il suo obiettivo di divenire un punto di riferimento sempre più performante per il mercato veterinario, una società in grado di offrire soluzioni all’avanguardia non solo nell’ambito pharma e integratori, ma anche nel campo degli additivi, evidenziando la propria capacità di portare sul mercato prodotti di altissima qualità realizzati in Italia.

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento della Società, che negli ultimi mesi ha conseguito accordi strategici importanti per lo sviluppo del proprio business, come l’acquisizione del 13% di Pharmabbie, azienda americana specializzata nello sviluppo di farmaci veterinari da distribuire nel mercato USA, comunicata in data 11 marzo 2020, o il rafforzamento del rapporto di collaborazione con una delle più grandi multinazionali del settore veterinario per la commercializzazione in Brasile, Cile e Colombia di un mangime complementare reidratante, ad alto contenuto di elettroliti, comunicato in data 2 aprile 2020.

Friulchem precisa che per ora non ci sono ancora elementi sufficienti per effettuare una previsione di quantificazione economica per l’operazione.

L’Amministratore Delegato Disma Giovanni Mazzola ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di poter comunicare l’ampliamento dell’offerta di soluzioni proposte da Friulchem per migliorare la salute degli animali. Negli ultimi anni sono cresciuti i consumi e di conseguenza sono cresciute l’attenzione e le richieste legate a prodotti, tecnologie e servizi per il benessere degli animali da allevamento, ormai parte integrante della catena alimentare umana”.