Friulchem, sottoscritto il prestito obbligazionario da 2,5 milioni

Friulchem rende noto che oggi sono stati sottoscritti gli accordi per la sottoscrizione delle 25 obbligazioni del valore nominale di 100.000 euro, costituenti il prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, per un importo in linea capitale pari ad 2,5 milioni di euro approvato dal Consiglio di Amministrazione il 2 dicembre.

Il prestito obbligazionario ha una durata pari a circa sei anni e sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento. I titoli saranno fruttiferi di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,15% da corrispondersi in via posticipata con periodicità semestrale. Ai sensi del regolamento del prestito è previsto il rispetto di specifici covenants finanziari connessi al rispetto di determinati valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

Attraverso questo strumento la società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per la crescita. L’emissione dei titoli è prevista per il 16 dicembre.

I titoli non saranno soggetti a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e saranno emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

Banca Finint ha agito in qualità di arranger e banca agente dell’operazione, mentre Advant Nctm quale consulente legale.