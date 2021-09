Friulchem, valore della produzione a 9,6 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Friulchem, riunitosi in data odierna in audio conferenza sotto la presidenza di Alessandro Mazzola, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021.

Disma Giovanni Mazzola, Amministratore Delegato di Friulchem, ha così commentato: “Sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti dalla Società nel primo semestre 2021 anche in considerazione dell’incertezza tuttora esistente sui mercati. Il valore della produzione ha raggiunto 9,6 milioni di euro, grazie a un importante aumento delle vendite nella BU Veterinaria, che ha contestualmente inciso positivamente sulla marginalità complessiva. Nei primi mesi del 2021, Friulchem ha concluso con successo il closing per l’acquisto di un ramo d’azienda comprendente lo stabilimento produttivo di Magny-en-Vexin, posizione strategica nei pressi di Parigi, di proprietà della società francese Virbac SA, tra le principali multinazionali del settore veterinario”.

“Questa operazione si inserisce nel nostro programma di sviluppo per linee esterne annunciato già in fase di IPO a supporto del nostro progetto di ampliamento nel settore veterinario a livello internazionale”, continua Disma Mazzola. “Inoltre, Friulchem ha continuato ad investire in importanti progetti di crescita e sviluppo e ha ottenuto nuove certificazioni, garanzia dell’affidabilità dei prodotti e delle soluzioni offerte, a conferma della qualità dell’operato della Società: Food Safety System Certification (FSSC) 22000 per la preparazione di miscele per additivi in polvere e compresse masticabili per il benessere degli animali, e FAMI-QS, per la commercializzazione di specialty feed ingredients e produzione di loro miscele. Puntiamo ad ampliare la nostra posizione sul mercato veterinario negli ambiti pharma, integratori e additivi, aumentando l’offerta e la gamma di servizi, e a proseguire con il nostro modello di business, di ricerca e sviluppo, forti della ripresa del mercato di riferimento”.

PRINCIPALI RISULTATI. Il Valore della produzione al 30 giugno 2021, pari a 9,6 milioni, ha registrato un incremento di circa 1,1 milioni + 12% rispetto al 30 giugno 2020. I ricavi delle vendite e delle prestazioni crescono del 26% (circa € 1,9 milioni) principalmente per la crescita delle vendite della BU veterinaria, mentre i ricavi della BU umana rimangono in linea con il primo semestre 2020.

L’Ebitda al 30 giugno 2021 è pari a 0,5 milioni (vs 0,03 milioni) registra un più che significativo incremento con corrispondente miglioramento dell’Ebitda Margin pari a 4,9% (vs 0,3% nel 2020). L’importante aumento dell’Ebitda e dell’Ebitda Margin è dovuta all’aumento del fatturato dei prodotti veterinari che hanno marginalità più alta rispetto a quelli umani. Inoltre, si aggiunge, per la BU Umana, l’aumento delle vendite dei prodotti con dossier farmaceutico proprietario e la riduzione delle vendite dei prodotti commerciali con marginalità molto bassa.

L’Ebit è positivo per 0,1 milioni in miglioramento rispetto al 30 giugno 2020 pari a negativi 0,3 milioni. I proventi e oneri finanziari al 30 giugno 2021 sono pari a negativi 0,1 milioni (vs 0,04 milioni). Lo scostamento negativo rispetto al dato del 2020 per circa € 0,07 milioni è essenzialmente dovuto al pagamento di tutte le rate dei finanziamenti bancari a medio lungo termine, a differenza del primo semestre 2020 nel quale la società aveva richiesto la moratoria per Covid.

Il Risultato Netto al 30 giugno 2021 è pari a una perdita di 0,05 milioni, in miglioramento rispetto ad una perdita di 0,4 milioni al 30 giugno 2020.

EVOLUZIONE. Considerato il breve lasso di tempo intercorso dal 30 giugno 2021 e anche alla luce della copertura del portafoglio ordini alla data di redazione della presente relazione non sono disponibili informazioni sufficienti sulla base delle quali formulare precise previsioni sulla chiusura dell’esercizio, nonostante permanga in essere un processo di consolidamento delle vendite della BU veterinaria.

Tuttavia, la solidità patrimoniale e finanziaria della società, garantisce, peraltro, una larga autonomia finanziaria che consente di proseguire con determinazione nelle scelte operative e nell’implementazione delle strategie di sviluppo del business; pertanto, la Società, potendo contare anche su un mercato di riferimento in continua crescita, si trova nelle condizioni di poter proseguire nel programma di penetrazione commerciale mirato ad una crescita organica su tutte le attuali linee di business i cui risultati, pur rimanendo ampiamente alla portata di Friulchem, subiranno un possibile differimento temporale.