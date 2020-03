Friuli Innovazione continua a lavorare

"La nostra attività continua, nel rispetto delle misure sanitarie del Decreto datato 11 marzo 2020 in materia del contenimento del contagio Covid-19, sfruttando al massimo lo smart working, che avevamo comunque già introdotto nel 2019, e assicurando la nostra presenza negli uffici al minimo per garantire continuità lavorativa alle aziende insediate nel Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli", comunica Friuli Innovazione.

"In risposta all'emergenza sanitaria abbiamo prontamente riorganizzato la quotidiana operatività e con conference call e web meeting continuiamo a supportare le imprese ed i partner anche in questo difficile momento. Grazie al lavoro agile siamo raggiungibili ai consueti contatti mail e mobile e, per ogni informazione o richiesta, anche la segreteria è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 al numero 0432.629911. Salvo diversa disposizione, fino al 3 aprile resterà sospeso il servizio di affitto sale meeting e coworking".

"Vi salutiamo con l'augurio che il senso civico e la solidarietà dimostrati in questi giorni da cittadini e imprese ci consentano di poter tornare quanto prima alla normalità", conclude la nota di Friuli Innovazione.