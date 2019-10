Friuli Innovazione e Ateneo per gli imprenditori sociali

Sono quasi 93 mila le imprese sociali operative sul territorio italiano: una realtà che unisce libero mercato e giustizia sociale, coniugando la sostenibilità con la capacità di attrarre investimenti. Un modello che in Europa conta oltre 3 milioni di imprese attive nel Terzo settore, capaci di generare il 6,5% del totale dei posti di lavoro (fonte Social Impact Agenda – Aiccon). Un trend in continua crescita, che può generare numeri importanti anche in Friuli Venezia Giulia.

In Regione, infatti, è stata riscontrata un’attenzione al sociale in occasione dell’evento “Innovazione sociale – Parliamone” recentemente organizzato da Friuli Innovazione. “Il Talk show con Filippo Solibello, la qualità degli interventi e la partecipazione della platea ci hanno confermato sia l’interesse e l’attenzione al tema dell’innovazione sociale, sia la validità di questa azione pilota", spiega Claudia Baracchini, Project Manager di Friuli Innovazione. “Con questa consapevolezza prosegue il nostro impegno per promuovere la generazione di soluzioni efficaci in risposta alle sfide del territorio e soprattutto per sviluppare progetti concreti e sostenibili".

Il polo scientifico e tecnologico udinese, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e statistiche dell’Università di Udine, ha indetto, quindi, il secondo bando per idee innovative che abbiano un forte impatto sulla società, con particolare attenzione ai temi: cambiamento climatico e ambiente; qualità della vita; cambiamento demografico (ad esempio ageing, ser) salute, benessere e prevenzione. La partecipazione è aperta a studenti, lavoratori, disoccupati, imprenditori e volontari, ma anche imprese, organizzazioni no-profit, associazioni e amministrazioni pubbliche. E’ necessario inviare la propria candidatura entro il 15 novembre seguendo le istruzioni presenti sul sito www.friulinnovazione.it nella sezione Bandi e Avvisi di Gara.

Il bando offre alle idee selezionate un programma di formazione esclusivo, specifico per imprenditori sociali: il SIAA Lab, che accompagna i team nelle fasi di progettazione, comunicazione, consulenza, con accesso a modelli di finanziamento e alla rete dei partner. I quattro moduli saranno sviluppati in collaborazione con il team del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine guidato dalla professoressa Francesca Visintin e saranno completati in cinque giornate (tra dicembre 2019 e la fine di febbraio 2020).

“Anche le imprese sociali devono puntare alla sostenibilità economico-finanziaria e necessitano pertanto delle più aggiornate competenze in tema di sviluppo di business plan con strategie innovative dirompenti e processi di lean start up" spiega la professoressa Visintin. "Le cinque giornate di formazione permetteranno ai partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie a strutturare opportunamente l’idea di business e riflettere sulle traiettorie di sviluppo più adeguate”.

“Il tema dell’innovazione sociale è oggi di forte attualità: il Salone della CSR e dell’Innovazione sociale, appuntamento di riferimento in ambito nazionale, ha contato oltre 6.000 presenze. L’aspetto sociale è sempre più caro alle società finanziarie: Generali, ad esempio, ha recentemente annunciato un corso “green” per cui non farà nuovi investimenti in società legate al settore carbonifero; invece Black Rock, con il road show “Value for Values”, che ha coinvolto anche Friuli Innovazione, approfondisce i nuovi ambiti di investimento legati alla sostenibilità", illustra Fabio Feruglio, Diretttore di Friuli Innovazione. "Quattro anni fa abbiamo intercettato il trend emergente legato ai temi sociali ed abbiamo presentato un progetto dedicato all’innovazione sociale che è stato valutato positivamente in ambito europeo. Il modello di Friuli Innovazione funziona, oggi offriamo supporto, competenze ed azioni concrete anche nell’ambito della Social Innovation”.

Tutti coloro che sono interessati a partecipare alla selezione, ma anche semplici appassionati e interessati, sono invitati a partecipare al workshop “Il potere dello storytelling per innovatori sociali” il 5 novembre a Friuli Innovazione. L’appuntamento formativo consentirà di costruire e rafforzare le competenze chiave in ambito storytelling, ovvero la capacità di utilizzare tecniche narrative per presentare e promuovere le idee e i valori.

Il bando è supportato dal progetto SIAA - Social Impact for the Alps Adriatic Region, finanziato dal Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V-A Italia Austria 2014-2020, che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo di soluzioni innovative in risposta alle pressanti sfide sociali contemporanee della regione Alpe-Adria.