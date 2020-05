Friuli Innovazione è #conleimprese

#conleimprese è l’iniziativa con cui Friuli Innovazione vuole supportare le imprese del territorio per affrontare il “next normal”, mettendo in campo una vera e propria task force di esperti pronta ad approfondire tematiche diventate ancora più attuali e urgenti con Covid-19 in incontri one to one con gli imprenditori.

Nel breve periodo, infatti, la maggior parte delle imprese sarà costretta a innovare solamente per portare a termine una normale giornata di lavoro e, per farlo, dovrà sviluppare nuove competenze ed avrà bisogno di risposte competenti e tempestive.

“L’iniziativa #conleimprese offre agli imprenditori l’occasione di dialogare sui temi più significativi ed urgenti con consulenti altamente qualificati, che fanno parte del network di Friuli Innovazione. Una task force di esperti che hanno deciso di mettere a disposizione il loro tempo e le loro competenze per dare un contributo alle imprese del Friuli Venezia Giulia" spiega Fabio Feruglio, Direttore di Friuli Innovazione.

"Abbiamo deciso di sperimentare #conleimprese in controtendenza rispetto alla ormai dilagante proposta di webinar, dove dopo averne seguiti un po’ ci si accorge che tutti dicono le stesse cose e “porti a casa” assai poco. #conleimprese vuole essere un modo di confrontarsi e conversare in modo diretto, one to one appunto, perchè riteniamo sia fondamentale proporre dei temi e ascoltare le imprese per comprenderne le esigenze specifiche e offrire occasioni di approfondimento veramente utili”.

#conleimprese sarà attivato nel mese di giugno: imprenditori e responsabili di aziende (l’iniziativa è riservata a loro) potranno scegliere il tema, prenotarsi, e dialogare con un esperto per mezzora; ed eventualmente approfondire la tematica nella settimana successiva con un secondo incontro. Dal confronto con le imprese sono risultati individuati i temi più attuali e che assumono una rilevanza ancora maggiore nella fase attuale. La logica è riflettere prima sulle opportunità di business e poi sulle tecnologie.

Ci si potrà confrontare su smart products e nuovi modelli di business, ovvero come trasformare un prodotto in una piattaforma di servizi, come fare ad essere “presenti anche se distanti”, oppure come motivare i propri collaboratori. Ci sarà spazio anche per ragionare su come alcune tecnologie possano contribuire a sviluppare ed implementare nuove strategie di produzione, anche in logica di reshoring, o cambiare l’organizzazione del lavoro e della conoscenza in azienda. Inoltre, le imprese che stanno valutando di intraprendere percorsi di riconversione produttiva potranno approfondire la conoscenza sulle misure e gli strumenti di finanza agevolata.

Le imprese che desiderano partecipare all’iniziativa, una volta individuato il tema di interesse e l’esperto, potranno richiedere l’appuntamento per la consulenza one to one. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito di Friuli Innovazione o scrivendo a comunicazione@friulinnovazione.it