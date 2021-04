Friuli Innovazione, ecco il Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico

Lorenzo Fedrizzi dell’Università di Udine è il presidente del Comitato d’Indirizzo Tecnico Scientifico di Friuli Innovazione che, con Roberto Siagri (presidente di Carnia Industrial Park), Giorgio Sulligoi dell’Università di Trieste, Luca Miceli del Cro di Aviano e - da settembre - Wolfgang Pribyl della Technische Universität di Graz, sarà chiamato a proporre, elaborare e verificare gli indirizzi sui temi scientifici. L’organo avrà anche facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione progetti e le modalità per svilupparli.

Fedrizzi sottolinea come “grazie alle esperienze e qualità dei componenti il Cits sarà in grado di supportare Friuli Innovazione nelle scelte strategiche future, individuando le traiettorie di sviluppo e innovazione”.

“Il contributo del Comitato sarà decisivo per portare a termine il processo di rinnovamento avviato alla fine del 2020 e consolidare il ruolo di Friuli Innovazione come centro di eccellenza nazionale e internazionale”, commenta Daniele Cozzi, presidente del Consiglio di Amministrazione di Friuli Innovazione. “Il Comitato rappresenta un ulteriore e importante innesto di competenze, esperienze internazionali e visione imprenditoriale per la nostra realtà, per stimolare l’innovazione e accrescere la competitività del territorio”.