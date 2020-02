Friuli Innovazione protagonista a Bruxelles

Friuli Innovazione è stata protagonista al Brokerage Event di Eurada, l'associazione europea che riunisce oltre cento agenzie per l'innovazione a livello europeo, un evento annuale che vede la partecipazione di oltre 50 agenzie, centri di ricerca e organizzazione di supporto alle imprese.

L’appuntamento internazionale è stato un importante momento di relazione per creare nuove opportunità di collaborazione e presentare i casi studio dei progetti di maggior successo.

Attesa dagli ospiti la relazione di Saverio D’Eredità, Senior Project Manager di Friuli Innovazione che ha presentato le iniziative in corso nel 2020 in ambito Industria 4.0, Additive Manufacturing, Servitizzazione/Smart products, Realtà aumentata/virtuale, Intelligenza artificiale per le imprese manifatturiere e i risultati ottenuti dalle imprese che hanno lavorato con Friuli Innovazione.

“Con un curriculum di sette progetti Horizon 2020 vinti negli ultimi cinque anni Friuli Innovazione è il partner più attivo e vincente nello schema di collaborazione Innovation Support” ha spiegato D’Eredità, che sottolinea come “su 57 progetti europei in corso con coordinatori italiani, ben cinque sono di Friuli Innovazione”. Quest’anno il caso studio presentato riguardava il progetto Deposit, focalizzato sull'Innovazione sociale, tematica sulla quale grazie anche ad altri progetti europei Friuli Innovazione sta sviluppando competenze ed esperienze distintive.

Una reputazione internazionale costruita negli anni, grazie alla capacità di intercettare “segnali deboli” e trasformarli in proposte progettuali apprezzate a livello europeo che hanno saputo anticipare temi e priorità di grande interesse per le imprese.