Friuli Innovazione spiega la servitizzazione

Le imprese innovative stanno governando la trasformazione digitale che è in atto, ma sono ancora poche: ripensare i propri modelli di business grazie alle tecnologie digitali diventa dunque strumento fondamentale per proiettare le aziende non solo verso nuove opportunità di crescita, ma nel futuro.

Friuli Innovazione ha da tempo avviato approfondimenti e progetti per studiare e sperimentare con le imprese il modo di ripensare gli attuali modelli di business e implementarne di nuovi, con la convinzione che anche per le piccole e medie aziende del Friuli Venezia Giulia, come già avviene in Europa, sia fondamentale e urgente mettere in agenda questo tema.

Con questo obiettivo Friuli Innovazione mette a disposizione delle imprese manifatturiere del territorio le competenze e le esperienze sviluppate su nuovi modelli di business che applicano alla vendita di un prodotto un sistema in grado vendere servizi a valore aggiunto, integrati e legati al prodotto stesso. Questa trasformazione (servitizzazione) vuole progressivamente trasformare il prodotto in una piattaforma che eroga servizi a valore aggiunto, ciò in generale incrementa la conoscenza sulle esigenze dei propri clienti, rafforza la fidelizzazione dei clienti ha ha un effetto positivo sul fatturato.

Attraverso un ciclo di eventi, organizzati da Friuli Innovazione nell’ambito di OIS (Progetto regionale Open Innovation System), mette a disposizione delle aziende del territorio le competenze acquisite nell’ambito della servitizzazione e una metodologia pratica per la sua applicazione in azienda, sviluppata e testata già su 100 PMI con il progetto europeo Things+.

"Si tratta di una metodologia per la service innovation sviluppata da Friuli Innovazione insieme con 9 partner europei e sperimentata con le 100 imprese che partecipano al progetto Things+", spiega il direttore Fabio Feruglio. "Il modello funziona e vogliamo metterlo a disposizione di tutte le imprese manifatturiere del territorio interessate".

Un ciclo di quattro incontri in cui scoprire, passo dopo passo grazie agli ospiti esperti, i vantaggi e le opportunità della servitizzazione, illustrando metodologie, esperienze e casi aziendali concreti. Gli incontri saranno moderati dal professor Fabio Candussio, docente di sistemi informativi aziendali e organizzazione della produzione all’Università di Udine.

La staffetta “4x4.0” parte il 17 ottobre a Friuli Innovazione, con Mario Rapaccini – docente all’Università di Firenze e membro di ASAP Forum, iniziativa di riferimento nazionale in service management, che illustrerà l’introduzione della service innovation nei processi organizzativi e aziendali. Dialogheranno sulla servitizzazione: Alessia Rosolen, Assessore regionale a Lavoro, Formazione, Istruzione, Famiglia, Ricerca e Università; Simone Mausoli, Bureau Veritas; Dino Ferragotto, Vice Presidente Confindustria Udine e Fabio Feruglio, Direttore Friuli Innovazione.

Si prosegue con gli incontri del 24 ottobre ad Amaro presso Eurotech, e il 7 novembre in Confindustria Udine, dove si parlerà di Internet of Things applicato ai sistemi aziendali e dell’utilizzo dei dati grazie all’intelligenza artificiale. Arrivo: la ridefinizione della strategia per innovare il proprio modello di business, gli effetti positivi sulla fidelizzazione del cliente, e il fatturato (14 novembre a Fiuli Innovazione).

Gli eventi sono offerti gratuitamente alle imprese previa iscrizione, inviare la propria adesione alla mail comunicazione@friulinnovazione.it. Informazioni e approfondimenti su friulinnovazione.it