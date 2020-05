Friuli Innovazione, una storia di successo

Dal 2004 ad oggi sono complessivamente 123 i progetti europei scritti da Friuli Innovazione, con un tasso di successo di oltre il 35% e un valore complessivo delle proposte approvate di quasi 44 milioni di euro per 43 progetti realizzati o in corso. Numeri impressionanti se si considera che Friuli Innovazione è un’organizzazione particolarmente snella (in media una quindicina di dipendenti) e che descrivono la capacità dell’ente friulano di essere protagonista nell’attuazione delle strategie per l’innovazione europea accanto a player di caratura internazionale, già suoi partner, come il Fraunhofer Institute o Steinbeis Europa Zentrum.

Va sottolineato il fatto che le proposte progettuali, nella quasi totalità dei casi, erano relative ai temi che a livello europei venivano via via considerati strategici per l’innovazione e la competitività delle imprese, con particolare riferimento alle PMI.

“Questa attività ci ha messo in relazione con più di 300 partner europei dandoci un’opportunità unica per confrontarci con tante esperienze diverse ed imparare continuamente e tutto questo è stato messo a disposizione del territorio e delle imprese. Solo negli ultimi 10 anni grazie ai progetti europei vinti abbiamo portato in Friuli VG oltre 5 milioni di Euro di fondi comunitari", spiega Fabio Feruglio, Direttore di Friuli Innovazione.

"Queste risorse sono state trasformate in servizi e attività a favore delle imprese del territorio per l’innovazione, il trasferimento tecnologico e la diffusione della cultura imprenditoriale. Solo per fare alcuni esempi: abbiamo contribuito a portare all’attenzione delle PMI e a sperimentare con alcune le opportunità di Industria 4.0 per sviluppare modelli di business innovativi (servitizzazazione, smart product); abbiamo coinvolto startup e PMI in percorsi di accelerazione internazionale, abbiamo avviato una sperimentazione con gli studenti dell’ITS Malignani in Additive FVG Square (il laboratorio di stampa industriale 3D di Friuli Innovazione) sulle competenze dei tecnici industriali del futuro prossimo, abbiamo contribuito alla nascita ed allo sviluppo di imprese sociali e in ambito culturale e creativo”.

Sono stati ben otto i nuovi progetti di ricerca e trasferimento tecnologico presentati da Friuli Innovazione nel 2019. Altre tre proposte sono state presentate nei primi mesi del 2020, tutte sul programma per l’innovazione della Commissione Europea, Horizon2020.

Numeri in crescita anche per quanto riguarda le partnership internazionali: sono 322 e provengono da 28 Paesi diversi le realtà pubbliche e private con cui Friuli Innovazione ha scritto progetti dal 2004 ad oggi. Nel corso del solo 2019 il network si è arricchito di 25 nuovi partner, allargando la rete dei contatti e delle opportunità. I Paesi nei quali si concentra il maggior numero di relazioni e di progetti realizzati da Friuli Innovazione finora sono la Slovenia e l’Austria, che certifica una presenza forte dell’innovAction platform friulana nell’area transfrontaliera.

Una reputazione internazionale costruita negli anni, grazie alla capacità di Friuli Innovazione di intercettare i “segnali deboli” nei trend dell’innovazione e trasformarli in proposte progettuali apprezzate e quindi finanziate a livello europeo, che hanno saputo anticipare temi e priorità di grande interesse per le imprese locali.