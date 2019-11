Friuli Venezia Giulia: affitti in calo, ma salgono i prezzi delle compravendite

La rilevazione sul terzo trimestre del 2019 evidenzia due tendenze diverse per il mercato immobiliare del Friuli Venezia Giulia. Come dimostrato dall’Osservatorio di Immobiliare.it (www.immobiliare.it) sul comparto residenziale della regione negli ultimi tre mesi, i prezzi richiesti da chi vende casa sono aumentati dello 0,9% mentre sono diminuiti dell’1,7% i costi medi degli affitti. Chi vuole comprare un immobile residenziale in Friuli Venezia Giulia, secondo la rilevazione relativa allo scorso settembre, deve mettere in conto una spesa di 1.488 euro al metro quadro. Il prezzo medio dell’affitto, invece, si attesta a 7,54 euro/mq.

Il trend positivo delle compravendite si ripercuote anche sul mercato dei capoluoghi, con prezzi al ribasso solamente a Pordenone, che registra una variazione del -3,7% rispetto allo scorso giugno. La crescita più importante viene rilevata a Udine (+2%), dove i prezzi richiesti da chi vende casa si attestano a circa 1.400 euro/mq. Regna la stabilità, invece, a Trieste (+0,2%) e Gorizia (+0,6%), rispettivamente città più cara e più economica della regione. Nel capoluogo di regione la spesa media richiesta è di 1.489 euro/mq mentre bastano 957 euro/mq per l’acquisto di un immobile a Gorizia.

Guardando alle locazioni, è sempre Pordenone a registrare la perdita più evidente con un -2,3% nel trimestre analizzato. In calo anche i canoni degli affitti richiesti a Udine, che perde lo 0,7% e vede i suoi prezzi assestarsi a quota 7,56 euro/mq. In linea con lo scorso giugno invece i prezzi rilevati a Gorizia (+0,3%). L’unica crescita evidente in questo comparto è quella di Trieste, dove il costo degli affitti è aumentato di 1,6 punti percentuali, portando la richiesta a 8,44 euro/mq.