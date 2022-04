Friulia aderisce all'Opa di Sparkasse su CiviBank

Friulia, la Finanziaria controllata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, aderirà all'Opa di Sparkasse sul capitale sociale di CiviBank, che parte domani. Friulia detiene l’1,43% del capitale dell'istituto cividalese e – rende noto Sparkasse – oggi si è impegnata ad aderire all’offerta con la totalità delle proprie azioni.

“Per quanto di conoscenza di Friulia, eventuali progettualità concorrenti non hanno mai avuto contorni definiti”: è una delle motivazioni che ha portato la finanziaria regionale ad aderire all’Opa. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione, presieduto da Federica Seganti, ex assessore regionale leghista alle finanze.

Secondo Friulia, l’operazione è “in grado di mettere a sistema due istituti di credito a forte vocazione territoriale” e “consentirà di mantenere una cultura del fare banca legata al territorio di appartenenza e un legame costante con privati ed imprese, sviluppando efficienza e profondità di prodotto e rispondendo al contempo alle richieste di aggregazione che stanno caratterizzando il mercato del credito”.

“L’Opa di Sparkasse – ha concluso Friulia in una nota - si colloca nel solco di quanto accaduto in occasione della trasformazione della banca in società per azioni e dell’aumento di capitale recentemente conclusosi ed in cui Sparkasse ha avuto un ruolo determinante”.

Con questa adesione e la quota già in suo possesso, Sparkasse può contare sul 35,54% del capitale della banca friulana. A questo punto, per il successo dell’Opa – per la quale è stata indicata una soglia minima del 45% - manca poco meno del 10% delle azioni Civibank.

L’Opa si concluderà il 6 maggio, salvo un’eventuale proroga.

“La nostra – ha detto il Presidente Gerhard Brandstätter - è un’operazione che nei fatti sta riscuotendo un ampio consenso a dimostrazione del fatto che il progetto piace e che il prezzo di offerta viene giudicato adeguato”.

“Il fatto che il 90% dei principali azionisti di CiviBank si sia già impegnato a consegnare le azioni in Opa – ha aggiunto l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò - è un segnale molto forte che pensiamo potrà indurre un’ampia parte dell’azionariato ad aderire alle offerte sulle azioni e sui warrant. A questo proposito ricordiamo ai titolari di warrant, che sono gli azionisti storici, che per poter beneficiare del corrispettivo e del premio fedeltà a loro riservati sarà importante partecipare all’assemblea del 29 aprile che permetterà di approvare la modifica del regolamento necessaria a rendere realizzabile l’offerta sui warrant stessi”.