Friulia investe in Valcucine, azienda di design di alto di gamma che progetta, produce e commercializza cucine, living e arredo bagno. Oggi è stata ufficializzata l’operazione che prevede un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro, suddiviso in un aumento di capitale del valore di 2 milioni e in un finanziamento di 2,8 milioni. Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e la Presidente di Friulia Federica Seganti si sono recati in visita questa mattina presso la sede di Valcucine a Pordenone. Accompagnati dal Presidente della holding ItalianCreationGroup, Giovanni Perissinotto, hanno potuto visitare gli innovativi e funzionali impianti di produzione, alimentati ad energia solare.

Fondata a Pordenone - la “Kitchen Valley” italiana - nel 1980 dal designer Gabriele Centazzo, Valcucine è da sempre sinonimo di innovazione. Ha rivoluzionato il sistema cucina, distinguendosi nel settore mettendo in primo piano design, ergonomia ed eco-sostenibilità per offrire cucine senza tempo, fatte per durare. Nel 2018 Valcucine ha deciso di rinnovare la sua struttura manageriale inserendo figure di rilievo tra cui il nuovo Amministratore Delegato Giuseppe Di Nuccio, che vanta una consolidata esperienza nel mondo della moda.

A quarant’anni dalla nascita, oggi Valcucine mantiene il suo centro operativo a Pordenone ed è presente con 50 negozi monomarca e più di 300 showroom in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, Asia, India e Sud Africa. L’obiettivo che ispira Valcucine sin dal primo progetto, è quello di trovare soluzioni su misura per migliorare la qualità della vita di un pubblico internazionale molto esigente composto da architetti, interior designer e privati.

Il fatturato totale dell’azienda si è attestato nel 2018 su un valore di circa 33 milioni. Il Business Plan 2019-2022, predisposto dalla nuova dirigenza, prevede investimenti complessivi nell’ordine di 6 milioni di euro, destinati principalmente all’acquisto di nuovi macchinari in grado di rendere la produzione più flessibile e dinamica, nel rispetto assoluto dell’ambiente – tema da sempre centrale nella filosofia dell’azienda. Il piano prevede ulteriori interventi volti all’implementazione di nuovi software gestionali volti ad ottimizzare tutti i processi, da quelli industriali a quelli commerciali.

“L’ingresso di Friulia nel capitale sociale di Valcucine, a cui si associa il finanziamento di un progetto di crescita dell’azienda pordenonese – ha dichiarato Fedriga - è la dimostrazione dell’attenzione che la Regione, attraverso i suoi strumenti, fornisce alle eccellenze del nostro territorio, in modo particolare a coloro che investono in innovazione e sviluppo sostenibile. Questi due temi sono sempre stati al centro della missione che Valcucine ha portato avanti nel tempo e sui quali anche l’amministrazione regionale crede molto; è per questo motivo che ci affianchiamo a realtà proiettate nel futuro attraverso progetti ambiziosi, il cui fine è quello di garantire non solo prosperità per il territorio ma anche occupazione e stabilità economica ai lavoratori e alle loro famiglie”.

“Quando si entra per la prima volta nello stabilimento di Valcucine si possono respirare i valori che hanno reso possibile il successo dell’azienda", ha sottolineato Seganti. "Mi riferisco, in particolare, alla spinta verso l’innovazione, che fin dagli anni 90 ha portato alla creazione dell’anta più sottile e leggera al mondo, e che nel 2006 ha permesso di realizzare la prima cucina 100% riciclabile. L’attenzione ai particolari e la ricerca di soluzioni all’avanguardia, due caratteristiche che ritroviamo in tutti i modelli prodotti dall’azienda, ci hanno convinto ad investire in un progetto vincente e che rispecchia appieno la nostra mission: sostenere le imprese del Friuli Venezia Giulia aiutandole ad indirizzare le risorse economiche verso obiettivi di crescita”.

“Siamo felici di poter annunciare la partnership con Friulia, che ci permetterà di consolidare il nostro ruolo di assoluto rilievo nel mercato delle cucine di alto di gamma, all’interno di un settore che muove complessivamente circa 40 miliardi di euro e per il quale si prevede una costante crescita annua”, ha dichiarato Perissinotto. “Oggi Valcucine è tra le prime 10 aziende in Europa per valore delle vendite, un dato considerevole che contiamo di migliorare nei prossimi anni rimanendo fedeli al nostro principale obiettivo: realizzare modelli, rispettosi dell’ambiente per tecnologie e materiali utilizzati, che soddisfino i gusti estetici dei nostri clienti contribuendo, allo stesso tempo, ad aumentare il benessere quotidiano delle persone”.