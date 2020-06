Friulia investe nel rilancio di Self Group

Friulia è entrata nel capitale sociale della newco Self Group, azienda di Rivignano Teor attiva nella progettazione e produzione di stampi in alluminio e attrezzature per lo stampaggio di materie plastiche e compositi. L’operazione, che ha un valore complessivo di 200mila euro, servirà per sostenere il piano di rilancio di un’azienda che già oggi vanta più di 70 clienti in tutto il mondo.

Self Group è la newco costituita nel febbraio 2020 per rilevare l’attività della Self dopo che la stessa ha presentato l’istanza di concordato preventivo in continuità. La newco ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la Self rilevando tutti i suoi 27 dipendenti con l’obiettivo di rilanciare la produzione, acquisire nuovi clienti e potenziare i progetti esistenti. Per raggiungere questi risultati è stato rinnovato il management, che oggi è guidato dal nuovo Amministratore Delegato Andrea Zonta.

Obiettivo di Self Group è quello di valorizzare l’esperienza acquisita negli oltre 50 anni di attività che hanno visto l’azienda trasformarsi, da piccola fonderia artigianale, a vero e proprio centro di ingegneria avanzata con una visione improntata all’export. Operando sul mercato internazionale, Self Group è attiva nella progettazione e nella produzione di stampi in alluminio di medie e grandi dimensioni ed attrezzature per processi di stampaggio delle materie plastiche e compositi.

Grazie alla continua collaborazione con le più importanti aziende manifatturiere, designer, produttori di materiali plastici e studi di ingegneria nel settore, Self Group si occupa di tutto il processo produttivo, dal disegno iniziale del modello fino alla produzione finale.

La grande capacità di organizzazione e la capillare presenza sui mercati globali permette ogni anno a Self Group di concludere più di 500 progetti e consegnare più di 10mila prodotti ai clienti di tutto il mondo, mantenendo le sue radici nel territorio di appartenenza. Il quartier generale di Self Group si trova infatti Rivignano Teor (UD), dove ha sede lo stabilimento da 4.500 mq complessivi, di cui 3.500 mq relativi soltanto alla fabbrica.

Attualmente, nonostante l’emergenza Covid che ha rallentato tutta l’economia nazionale e friulana, Self Group è pienamente operativa e sta perseguendo gli obiettivi originari di piano industriale.

“La Regione, attraverso l’attività di finanziamento e di supporto di Friulia – ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga – ha scelto di dare fiducia a Self che, attraverso la Newco Self Group e al rinnovato management, ha l’obiettivo di rilanciare la produzione senza disperdere il capitale di esperienza che ha reso una piccola fonderia artigianale un vero e proprio centro di ingegneria avanzata competitiva sui mercati esteri. Con l’auspicio che i livelli occupazionali restino costanti e anzi incrementino, dando stabilità economica ai lavoratori, è più che mai importante che le istituzioni supportino ora il tessuto imprenditoriale colpito anche dall’emergenza sanitaria con soluzioni finanziarie e fiscali utili per superare le difficoltà di breve e medio termine”.

“Crediamo fortemente nel piano di rilancio di Self Group, azienda friulana che nel corso degli oltre 50 anni di storia ha saputo rinnovarsi unendo l’originaria, e ancora intatta, passione artigianale alla moderna ingegneria avanzata – ha dichiarato Federica Seganti, Presidente di Friulia. “Sono sicura che grazie al nostro intervento, che non escludiamo di prorogare anche in futuro, e grazie al nuovo management che viene da importanti esperienze industriali, Self Group potrà consolidare e migliorare la propria posizione quale soggetto primario del settore aumentando il proprio portfolio clienti a livello internazionale”.