Friulia, un milione di euro per Mec System

Friulia sostiene il progetto di crescita di Mec System, azienda specializzata nella lavorazione e nella finitura delle fusioni di ghisa destinate all’industria meccanica, con un investimento complessivo di un milione di euro. L’intervento consiste in un aumento di capitale di 500 mila euro a cui sarà affiancato un finanziamento di 500 mila euro a lungo termine. L’obiettivo è quello di supportare il piano di investimenti volto ad aumentare l’efficienza, la capacità produttiva ed il livello tecnologico delle strutture dell’azienda.

A seguito della firma della nuova partnership, il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e la Presidente di Friulia Federica Seganti si sono recati in visita questa mattina presso gli stabilimenti di Mec System a San Quirino, un polo industriale di 14.700 mq che include un complesso immobiliare di 6.500 mq. Guidati dal Presidente Sante Giacomin, i Presidenti Fedriga e Seganti hanno potuto visionare le strutture interne recentemente ammodernate e i macchinari presenti nelle officine, in cui lavorano quotidianamente 64 dipendenti tra operai e tecnici specializzati.

MecSystem nasce nel 1990 per supportare il processo produttivo di Fonderia SABI, azienda attiva nella produzione e nel commercio di componenti in ghisa semilavorati di macchine per movimento a terra, pompe idrauliche, trattori e altri prodotti nel settore dell’industria meccanica destinati ad una primaria clientela internazionale. Ad oggi gran parte delle finiture prodotte da Mec System sono realizzate per Fonderia SABI, mentre una parte minore è destinata a clienti terzi.

Negli ultimi anni l’azienda ha vissuto un periodo di forte espansione, che ha visto aumentare il fatturato dai 4 milioni di euro del 2015, ai 5,6 milioni di euro del 2018 (+39%). Sulla scia dei positivi risultati di bilancio, Mec System ha attuato nel 2018 un ricambio generazionale, che ha consentito l’entrata nel Consiglio d’Amministrazione dei figli dell’imprenditore e Amministratore Delegato Mario Sacilotto: Fabio, Laura e Massimo.

Il business plan 2019/2021 prevede investimenti nell’ordine di 2 milioni di euro con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita della produzione già iniziato negli ultimi anni. Nel dettaglio, il piano di sviluppo prevede l’acquisizione di due nuovi centri di lavoro e la realizzazione di una serie di interventi mirati all’innovazione del processo produttivo con l’ampliamento dell’organico. Gli investimenti consentiranno a Mec System di aumentare ulteriormente una produzione che nel 2018 ha raggiunto le 5.000 tonnellate di fusioni lavorate.

Il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga ha dichiarato: “La Regione è al fianco delle imprese che investono in innovazione e garantiscono una crescita occupazionale in settori dove sono richieste competenze altamente specializzate. Questo favorisce l’innalzamento della qualità dell’intera filiera metalmeccanica, che resta uno dei pilastri della nostra economia industriale. L’obiettivo delle politiche economiche di questa giunta è quello di attrarre le imprese che maggiormente investono in ricerca e sviluppo e che alla delocalizzazione degli impianti all’estero, hanno preferito, negli anni lunghi della crisi, guardare oltreconfine per cercare nuovi mercati, non scorciatoie finanziarie”.

Federica Seganti, Presidente di Friulia, ha sottolineato: “Abbiamo deciso di investire in Mec System perché crediamo fortemente in un progetto ambizioso e fondato su solide basi. Le strutture produttive dell’azienda sono state recentemente rinnovate, è stato portato a termine un passaggio generazionale nel management e in futuro sono previsti investimenti per l’acquisizione di nuovi centri di lavoro all’avanguardia. Il compito di Friulia sarà dunque quello di fornire gli strumenti finanziari che consentiranno a Mec System di consolidare il proprio ruolo in un settore altamente competitivo come quello dell’industria fusoria, che vede in Italia più di mille imprese attive e circa 30mila addetti impiegati. Siamo sicuri che la partnership permetterà di raggiungere importanti risultati”.

Il Presidente di Mec System Sante Giacomin ha dichiarato: “La scelta di Friulia di puntare su Mec System è un’ulteriore conferma della qualità del lavoro che abbiamo svolto negli ultimi anni, in un settore che, non senza difficoltà, ha completamente recuperato i volumi persi a seguito della crisi del 2008. In un contesto di crescita generalizzata, Mec System ha dimostrato di avere una marcia in più, riuscendo ad imporsi come una delle aziende più performanti. Nel 2018 i nostri ricavi sono infatti cresciuti del 18%, contro una media del 2,1% registrata dall’intero segmento fusorio. Un dato non casuale, ma che è il frutto di un progetto di lungo periodo fondato sull’internazionalizzazione – ad oggi esportiamo il 45% dei nostri prodotti – e sugli investimenti in infrastrutture e macchinari, che saranno confermati nel piano industriale che attueremo nei prossimi tre anni”.