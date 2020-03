Froogs lancia un'App per verificare le notizie

La start up Froogs Srl, con sede a Udine e uffici ad Amaro, sta testando la web App Ti Lancio, che consente alle aziende di creare in autonomia news verificate alla fonte, con alto grado di notiziabilità, secondo la regola giornalistica delle 5W. Inventata dai soci Francesca Schenetti e Roberto Siagri, doveva essere presentata ufficialmente il 3 marzo, a Palazzo Mezzanotte, a Milano, ma l’emergenza Coronavirus non ha consentito l’evento.

Una decina di aziende del Nordest stanno testando l’App. Attraverso un’interfaccia informatica, le aziende possono creare la notizia, sottoposta a un algoritmo e ancora al controllo umano, da parte di giornalisti. La prima notizia trasmessa dalle aziende ed elaborata dalla web app, alla cui base c’è un algoritmo, è proprio sulle misure prese dalle aziende per il Covid-19, e le conseguenze economiche, che sta determinando la propagazione del virus.