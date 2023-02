Fuga di talenti e nuove migrazioni, dibattiti a Udine e Gorizia

Torna a riunirsi la rete dei giovani ambasciatori del Friuli Venezia Giulia. Il gruppo di lavoro costituito dall’Ente Friuli nel Mondo e dalle altre associazioni dei corregionali all’estero - Alef, Clape, Giuliani nel Mondo, Efasce, Eraple, Unione Emigranti Sloveni del Fvg - che comprende una trentina di Under 35 residenti in Europa per motivi di lavoro o di studio, partecipa infatti al secondo seminario sull’emigrazione dei giovani corregionali, in programma venerdì 17 e sabato 18 febbraio tra Udine e Gorizia.

Sul tavolo temi attualissimi come le nuove migrazioni, la fuga di talenti, il gap di opportunità che divide il mercato del lavoro italiano da quelli di molti altri partner europei, i rapporti tra vecchia e nuova emigrazione, il ruolo dei nostri corregionali all’estero come portavoce e promotori dell’economia, del turismo e della cultura del Friuli Venezia Giulia.

Dopo una prima sessione di lavori a porte chiuse, in programma stasera nella sala riunioni di Confindustria Udine, l’evento centrale sarà il convegno pubblico che si terrà domani, dalle 9.30 alle 12, nella sede universitaria di Palazzo Toppo Wasserman (via Gemona 92), incentrato sulla mobilità internazionale verso l’estero e dall’estero.

Il dibattito vedrà gli interventi di Giorgio Alberti, delegato Uniud per la mobilità internazionale, Anna Scaini, ricercatrice dell’università di Stoccolma, Giampaolo Tarpignati, Eurodesk e Corpo europeo di Solidarietà, Stefano Bravin di Info Servizio civile Fvg, dell’imprenditore Giuliano Dellaporta Xydias, fondatore e proprietario Cioccolatte Kft (Budapest), Antonio Pavanello, International trade manager, Sara Nanino, funzionaria Ue, Carlo Bitetto e Nunzia Di Francesco di GaragErasmuis Foundation.

Interverranno inoltre i rappresentanti derlle associazioni dei corregionali all’estero. Ricca di spunti anche la sessione chiusa al pubblico, che vedrà gli interventi dei docenti dell’Università di Udine Gian Pietro Zaccomer e Cristina Lambiase, il primo con un’analisi sulla propensione all’espatrio dei laureandi in tempi di pandemia e di guerra, la seconda per presentare filosofia e obiettivi del Progetto Pnrr sul Turismo delle radici, di cui Lambiase è coordinatrice regionale.

Quanto alla parte goriziana del programma, sarà dedicata a una conferenza sul Confine mobile del Friuli orientale. Interverranno la storico Enrico Cernigoi, l’assessore alle Identità linguistiche del Comune di Gorizia Maurizio Negro e il presidente del Gect e di Go!2025 Paolo Petiziol, per fare il punto sull’iter verso l’appuntamento del 2025, che vedrà Gorizia e Nova Gorica unite come Capitale europea della Cultura.