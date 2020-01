Fumata nera per la Sàfilo

Confronto duro al Mise sulla vertenza Sàfilo. Il tavolo a Roma, al quale ieri hanno preso parte le Istituzioni, le organizzazioni sindacali e l'amministratore delegato dell’azienda, Angelo Trocchia, si è chiuso con una fumata nera. I sindacati, infatti, respingono la linea aziendale, giudicata "debole e priva di sostenibilità industriale", come spiegano in una nota le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, all'indomani dell’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico.

“Ci sono stati momenti di duro confronto con l'azienda - commentano i sindacati - che ha continuato a sostenere le scelte annunciate, giustificandole con un calo dei volumi che sarà schiacciante nei prossimi mesi, a causa del mancato rinnovo di licenze importanti. Abbiamo ribadito che prima di ogni decisione sul futuro dei lavoratori di Sàfilo è bene entrare nel merito del Piano Industriale presentato dal Gruppo e costruire sinergie con le due Regioni interessate, Veneto e Friuli Venezia Giulia, per la definizione di strumenti a favore di chi si dimostra interessato a rilevare l'azienda”, spiegano ancora i sindacati. “C'è un patrimonio umano e professionale che va salvaguardato e non può essere liquidato senza un confronto chiaro e serio tra le parti".

Il Ministero ha ipotizzato un nuovo confronto per mercoledì 5 febbraio. "Sarà un'occasione importante per entrare nel merito del Piano. Solo a fronte di modifiche che suggeriremo in tale incontro, potremo entrare nel merito della gestione della crisi valutando gli opportuni strumenti utili da attuare nei vari stabilimenti".